Экс-глава СБР резко отреагировал на предложение вручить Большунову госнаграду

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Владимир Драчев не считает необходимым награждать лыжника Александра Большунова за успешное выступление в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, если каждому чемпиону мира вручать какие-либо государственные награды, то таким образом они быстро обесценятся.

«Вообще это обычно делается после Олимпиады — за Кубки мира и чемпионаты мира спортсмены не награждаются. Есть определенные правила.

Раньше, например, заслуженного мастера спорта давали в том случае, если атлет одерживал как минимум две победы на мировом первенстве. Если бы всем чемпионам мира давали государственные награды, представляете, сколько у нас обладателей было бы? Награда будет обесценена, это мое личное мнение», — сказал Драчев.

Ранее сообщалось, что тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко остался доволен итогом завершившегося международного сезона.