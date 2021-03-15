Радулов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Даллас»

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась в серии буллитов победой гостей — 2:1. Российский нападающий реализовал победный буллит.

Первой звездой матча признан голкипер «Старз» Джейк Эттингер, отразивший 29 бросков. Вторым стал вратарь хозяев Йоонас Корписало. В его активе 34 сейва.

Ранее сообщалось, что «Колорадо Эвеланш» оказался сильнее «Лос-Анджелес Кингз».