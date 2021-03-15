Стерлинг отреагировал на информацию о конфликте с Гвардиолой

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг отреагировал на информацию о конфликте с главным тренером команды Хосепом Гвардиолой.
Ранее появилась информация, что после матча 28-го тура чемпионата Англии против лондонского «Фулхэма» (3:0) Стерлинг и полузащитник Филип Фоден выразили специалисту недовольство из-за уменьшения игрового времени.
«В соцсетях появились какие-то сумасшедшие слухи… Это абсолютная ложь. Как и вся команда, с нетерпением жду важную неделю. Спокойной ночи», — написал Стерлинг в Twitter.
В нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в 36 матчах во всех турнирах. В его активе 13 забитых мячей и десять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Стерлинг впервые в карьере забил со штрафного.
Some crazy rumours on socials today... That's absolutely FALSE. Looking forward to a big week with the team. Have a good night lads ����— Raheem Sterling (@sterling7) March 14, 2021