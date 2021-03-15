Роналду провозгласил себя лучшим бомбардиром в истории футбола

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что побил рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле по количеству голов в официальных матчах.

В матче 27-го тура чемпионата Италии против «Кальяри» (3:1) португалец оформил хет-трик. Теперь в активе футболиста туринского клуба 770 голов в карьере.

По словам Роналду, он не обращал внимание на новости о том, что его объявляли лучшим бомбардиром в истории футбола, превзошедшим Пеле, в активе которого 757 мячей.

«Мое вечное и безоговорочное восхищение мистером Эдсоном Арантисом ду Насименто, а также уважение к футболу середины XX века побудило меня считать, что он забил 767 голов, учтя девять голов за сборную штата Сан-Паулу, а также один гол за армейскую команду как официальные», — написал Роналду в Instagram.

Ранее Пеле поздравил Роналду с рекордом по количеству голов за карьеру.