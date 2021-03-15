Агент игрока «Ростова» отреагировал на обвинения ФИФА в сокрытии допинг-проб

Агент нападающего «Ростова» Владимира Обухова Сергей Пушкин отреагировал на информацию о том, что Международная федерация футбола (ФИФА) возбудила дело в отношении игрока из-за положительной допинг-пробы.

15 марта стало известно, что ФИФА направила письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором утверждается, что футболист нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная.

«Что я могу комментировать? Это вопрос к футболисту, «Ростову». Да, это мой футболист, я его веду с 16 лет, проблема существует. Удивительно, что это в Сеть попало», — цитирует Пушкина Metaratings.ru.

Агент отметил, что о письме ФИФА он узнал относительно недавно.

«Сам Володя, естественно, тоже был в курсе. Время покажет, как дальше поступать. Сами все видите», — сказал представитель игрока.

Обухов выступает за «Ростов» с октября 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в семи матчах, в которых не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что ФИФА возбудила дела в отношении трех российских футболистов.