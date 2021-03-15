Бывший тренер Обухова отреагировал на информацию о допинге у игрока

Бывший главный тренер московского «Торпедо» Борис Игнатьев высказался об обвинениях в адрес нападающего «Ростова» Владимира Обухова в употреблении допинга.

Футболист выступал за столичный клуб в 2013 году.

Специалист заявил, что футболист не может пойти на нарушение антидопинговых правал.

«Зачем ему принимать какой-то допинг в ущерб здоровью, ему деньги платят не за результат, а за контракт. Футболисту важно получать хорошие деньги, чтобы здоровье было в порядке и чтобы девчонки не обижались. И все понимают, что побочное от допинга влияет на здоровье», — цитирует Игнатьева «Чемпионат.com».

Экс-тренер «Торпедо» не верит, что Обухов принимал запрещенные препараты.

«Он пришел в аренду из «Спартака», хотел получить игровую практику. Да и по интеллекту Вове эти вещи были ни к чему. Хотел увеличить мышечную массу? Такого не могу сказать, в «Спартаке» он и мог качаться. Он пришел к нам играть и как футболист нас устраивал», — сказал Игнатьев.

15 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором утверждается, что Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются.

Ранее агент игрока «Ростова» отреагировал на обвинения ФИФА в сокрытии допинг-проб.