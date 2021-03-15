Губерниев иронично высказался о возможной дисквалификации Обухова за допинг

Комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об обвинениях в адрес нападающего «Ростова» Владимира Обухова в нарушении антидопинговых правил.

«Вряд ли это козни администрации Байдена против футболиста. Не думаю, что Европейский союз тоже сильно заинтересован в его дисквалификации. Это внутренние дела футболиста. Будем ждать расследования», — цитирует Губерниева «Чемпионат.com».

Журналист отметил, что российские биатлонисты давно не нарушают антидопинговые правила.

«Биатлонисты молодцы, а футболисты — нет», — добавил Губерниев.

15 марта стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) направила письмо на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором утверждается, что Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление метандиенона.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются.

Ранее бывший тренер Обухова отреагировал на информацию о допинге у игрока.