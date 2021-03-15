Радулов рассказал о первом матче за «Даллас» после травмы

Форвард «Даллас Старз» Александр Радулов высказался о возвращении на лед после травмы.

Россиянин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекэтс» (2:1 Б). Нападающий стал автором победного буллита.

«Трудно возвращаться после трех-четырех недель перерыва. Я практически не успел потренироваться с командой. Катался только сам. У нас не так много тренировок, в основном игры, поэтому возвращение дается нелегко», — приводит слова Радулова русскоязычная версия сайта НХЛ.

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата форвард принял участие в девяти матчах, в которых набрал 11 (3+8) очков.

Ранее сообщалось, что Радулов признан третьей звездой матча «Коламбус» — «Даллас».