Объявлен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УфаРубин
0:3
закончен
ТамбовКраснодар
0:4
закончен
Локомотив МСочи
3:1
закончен
Италия / Серия А
БолоньяСампдория
3:1
закончен
ПармаРома
2:0
закончен
ТориноИнтер М
1:2
закончен
КальяриЮвентус
1:3
закончен
МиланНаполи
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
1:2
закончен
Лестер СитиШеффилд Юнайтед
5:0
закончен
АрсеналТоттенхэм Хотспур
2:1
закончен
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
1:0
закончен
Франция / Лига 1
НимМонпелье
1:1
закончен
РеннСтрасбург
1:0
закончен
ЛорьянНицца
1:1
закончен
ЛансМетц
2:2
закончен
ДижонБордо
1:3
закончен
МонакоЛилль
0:0
закончен
ПСЖНант
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
БайерАрминия
1:2
закончен
РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
1:1
закончен
ШтутгартХоффенхайм
2:0
закончен
Олимп ФНЛ
ВелесСпартак-2
5:0
закончен
Краснодар-2Чайка
1:1
закончен
Торпедо МЕнисей
0:1
закончен
ШинникНижний Новгород
1:3
закончен
ВолгарьТомь
2:1
закончен
Крылья СоветовИртыш
3:1
закончен
АкронОренбург
1:1
закончен
ФакелЧертаново
4:1
закончен
ТекстильщикДинамо-Брянск
1:0
закончен
АланияНефтехимик
1:1
закончен
БалтикаСКА-Хабаровск
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольКолос
1:4
закончен
Шахтёр ДДесна
4:0
закончен
ЗаряДинамо К
0:2
закончен
АлександрияОлимпик Д
2:0
закончен
Испания / Примера
СельтаАтлетик Б
0:0
закончен
ГранадаРеал Сосьедад
1:0
закончен
ЭйбарВильярреал
1:3
закончен
СевильяБетис
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Динамо МСеверсталь
online
Металлург МгБарыс
online
СКАДинамо Мн
online
АвангардАвтомобилист
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
4:1
закончен
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
1:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
1:2 (Б)
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
2:3 (Б)
закончен
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
4:1
закончен
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
4:3
закончен
Единая лига ВТБ
Нижний Новгород Цмоки-Минск
78:57
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира
Женщины. Гонка преследования. 30 км
закончен
Мужчины. Гонка преследования. 50 км
закончен
Испания / Примера
БарселонаУэска
23:00
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонЛиверпуль
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСпартак
online
ЛокомотивЙокерит
online
Ак БарсТорпедо
online
Салават ЮлаевТрактор
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
23:00
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
02:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
02:00
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
03:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Химки
19:30
Зенит Парма
20:00
Лига чемпионов
Манчестер Сити Боруссия М
23:00
Реал Мадрид Аталанта
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
02:00
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
02:30
Миннесота УайлдАризона Койотс
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Калев
21:00
Развернуть

Спортивные новости

Объявлен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Тренерский штаб сборной России определился со списком футболистов, которые будут готовиться к мартовским матчам отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре

Вратари: Антон Шунин (московское «Динамо»), Сослан Джанаев («Сочи»), Юрий Дюпин (казанский «Рубин»).

Защитники: Георгий Джикия (московский «Спартак»), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба — петербургский «Зенит»), Андрей Жиров, («Зандхаузен»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Роман Нойштедтер («Динамо»), Илья Самошников («Рубин»), Андрей Семенов (грозненский «Ахмат»), Игорь Смольников («Краснодар»), Марио Фернандес (московский ЦСКА).

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Александр Головин («Монако»), Рифат Жемалетдинов (московский «Локомотив»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Краснодар»), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Резиуан Мирзов («Химки»), Алексей Миранчук («Аталанта»), Даниил Фомин («Динамо»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Антон Заболотный («Сочи»), Александр Соболев («Спартак»).

В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

Ранее сообщалось, что матч сборной России с командой Мальты могут провести в порядке исключения.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.