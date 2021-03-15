Российский футболист отреагировал на обвинения в употреблении допинга

Нападающий «Ростова» Владимир Обухов отреагировал на информацию об обвинениях в употреблении допинга.

«Новость из ФИФА стала для меня большим шоком. Ни тогда в 2013 году, ни позднее я не слышал ничего о положительном результате моей пробы и тем более не просил никого осуществлять какие-то манипуляции», — цитирует Обухова «Чемпионат.com».

Футболист заявил, что всегда внимательно относился к применяемым препаратам. При этом он добавил, что не у всех спортсменов есть возможность проверить то, что дает им доктор.

«Тот факт, что нас было два футболиста из «Торпедо», у обоих оказалась положительная допинг-проба и у обоих было выявлено одно и то же запрещённое вещество, конечно, наводит на определённые мысли, но я сейчас не хочу никого обвинять», — отметил форвард.

Обухов добавил, что он вместе с юристами начал взаимодействовать с Российским футбольным союзом. Игрок сказал, что также готов к полному сотрудничеству с Международной федерацией футбола.

15 марта стало известно, что ФИФА направила письмо на имя генерального секретаря РФС Александра Алаева, в котором утверждается, что Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная. Футболисту грозит четырехлетняя дисквалификация за употребление метандиенона.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются. Позже Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются защитник пермской «Звезды» Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова.

Ранее сообщалось, что РФС проведет расследование по подозреваемым в применении допинга игрокам.