Двукратная олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в обмане

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Россия / Премьер-Лига
УфаРубин
0:3
закончен
ТамбовКраснодар
0:4
закончен
Локомотив МСочи
3:1
закончен
Италия / Серия А
БолоньяСампдория
3:1
закончен
ПармаРома
2:0
закончен
ТориноИнтер М
1:2
закончен
КальяриЮвентус
1:3
закончен
МиланНаполи
0:1
закончен
Англия / Премьер-лига
СаутгемптонБрайтон энд Хоув Альбион
1:2
закончен
Лестер СитиШеффилд Юнайтед
5:0
закончен
АрсеналТоттенхэм Хотспур
2:1
закончен
Манчестер ЮнайтедВест Хэм Юнайтед
1:0
закончен
Франция / Лига 1
НимМонпелье
1:1
закончен
РеннСтрасбург
1:0
закончен
ЛорьянНицца
1:1
закончен
ЛансМетц
2:2
закончен
ДижонБордо
1:3
закончен
МонакоЛилль
0:0
закончен
ПСЖНант
1:2
закончен
Германия / Бундеслига
БайерАрминия
1:2
закончен
РБ ЛейпцигАйнтрахт Ф
1:1
закончен
ШтутгартХоффенхайм
2:0
закончен
Олимп ФНЛ
ВелесСпартак-2
5:0
закончен
Краснодар-2Чайка
1:1
закончен
Торпедо МЕнисей
0:1
закончен
ШинникНижний Новгород
1:3
закончен
ВолгарьТомь
2:1
закончен
Крылья СоветовИртыш
3:1
закончен
АкронОренбург
1:1
закончен
ФакелЧертаново
4:1
закончен
ТекстильщикДинамо-Брянск
1:0
закончен
АланияНефтехимик
1:1
закончен
БалтикаСКА-Хабаровск
1:0
закончен
Украина / Премьер-лига
МариупольКолос
1:4
закончен
Шахтёр ДДесна
4:0
закончен
ЗаряДинамо К
0:2
закончен
АлександрияОлимпик Д
2:0
закончен
Испания / Примера
СельтаАтлетик Б
0:0
закончен
ГранадаРеал Сосьедад
1:0
закончен
ЭйбарВильярреал
1:3
закончен
СевильяБетис
1:0
закончен
КХЛ / плей-офф
Динамо МСеверсталь
online
Металлург МгБарыс
online
СКАДинамо Мн
online
АвангардАвтомобилист
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Миннесота УайлдАризона Койотс
4:1
закончен
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
1:2
закончен
Коламбус Блю ДжекетсДаллас Старз
1:2 (Б)
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Айлендерс
2:3 (Б)
закончен
Колорадо ЭвеланшЛос-Анджелес Кингз
4:1
закончен
Оттава СенаторзТоронто Мэйпл Лифс
4:3
закончен
Единая лига ВТБ
Нижний Новгород Цмоки-Минск
78:57
закончен
Лыжный спорт / Кубок мира
Женщины. Гонка преследования. 30 км
закончен
Мужчины. Гонка преследования. 50 км
закончен
Англия / Премьер-лига
ВулверхэмптонЛиверпуль
23:00
Испания / Примера
БарселонаУэска
23:00
КХЛ / плей-офф
ЦСКАСпартак
online
ЛокомотивЙокерит
online
Ак БарсТорпедо
online
Салават ЮлаевТрактор
online
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингНэшвилл Предаторз
23:00
Баффало СэйбрзВашингтон Кэпиталз
02:00
Нью-Йорк РейнджерсФиладельфия Флайерз
02:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
02:00
Флорида ПантерзЧикаго Блэкхоукс
02:00
Оттава СенаторзВанкувер Кэнакс
02:00
Виннипег ДжетсМонреаль Канадиенс
03:00
Калгари ФлэймзЭдмонтон Ойлерз
04:00
Вегас Голден НайтсСан-Хосе Шаркс
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Единая лига ВТБ
ЦСКА Химки
19:30
Зенит Парма
20:00
Лига чемпионов
Манчестер Сити Боруссия М
23:00
Реал Мадрид Аталанта
23:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
02:00
Вашингтон КэпиталзНью-Йорк Айлендерс
02:00
Питтсбург ПингвинзБостон Брюинз
02:00
Детройт Ред УингзКаролина Харрикейнз
02:30
Миннесота УайлдАризона Койотс
03:00
Даллас СтарзТампа-Бэй Лайтнинг
03:30
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Единая лига ВТБ
Зелёна-Гура Калев
21:00
Развернуть

Спортивные новости

Двукратная олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в обмане

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук обвинила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в обмане.

По словам бывшей фигуристки, специалист пообещала ей «золотые горы» за переход из «Динамо» в общество Профсоюзов.

«Она сказала, что президент общества Профсоюзов Борис Хоффман — ее лучший друг, что общество очень богатое и все мне даст, надо только стараться и выиграть Олимпиаду», — цитирует Грищук Sport24.

Олимпийская чемпионка отметила, что она никогда не знала, какие суммы выдавались, так как это было засекречено между Тарасовой и Хоффманом.

По словам Грищук, Тарасовой удалось уговорить ее подписать пустой лист бумаги.

«Она взяла эту бумагу и сказала, что отдаст ее Чайковской, Елена Анатольевна отвезет ее в Москву, будет составлено письмо о моем переходе в Профсоюзы, чтобы нам начали выделять деньги на подготовку к Олимпиаде.

Тарасова говорила: «Как выиграешь, тебе дадут и квартиру, и машину, и деньги, и дачный участок». Ну, а когда мы выиграли Олимпиаду, премия у меня была $700. Ни квартиры, ни машины, ни дачного участка — ничего», — сказала экс-фигуристка.

Грищук заявила, что после разговора со знакомыми она узнала, что призовые разделили Тарасова и Хоффман.

«Без всяких сомнений, мне рассказали, что Тарасова получила все, что мне пообещали, и разделила все это с Хоффманом. А мне выдали $700, сказали, что общество разорилось, денег нет. Еще подарили книгу «Москва» и духи «Москва», как будто я какой-то турист», — сказала двукратная победительница Игр.

Ранее Тарасова уже отвечала на обвинения Грищук.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.