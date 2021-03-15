Двукратная олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в обмане

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук обвинила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову в обмане.

По словам бывшей фигуристки, специалист пообещала ей «золотые горы» за переход из «Динамо» в общество Профсоюзов.

«Она сказала, что президент общества Профсоюзов Борис Хоффман — ее лучший друг, что общество очень богатое и все мне даст, надо только стараться и выиграть Олимпиаду», — цитирует Грищук Sport24.

Олимпийская чемпионка отметила, что она никогда не знала, какие суммы выдавались, так как это было засекречено между Тарасовой и Хоффманом.

По словам Грищук, Тарасовой удалось уговорить ее подписать пустой лист бумаги.

«Она взяла эту бумагу и сказала, что отдаст ее Чайковской, Елена Анатольевна отвезет ее в Москву, будет составлено письмо о моем переходе в Профсоюзы, чтобы нам начали выделять деньги на подготовку к Олимпиаде.

Тарасова говорила: «Как выиграешь, тебе дадут и квартиру, и машину, и деньги, и дачный участок». Ну, а когда мы выиграли Олимпиаду, премия у меня была $700. Ни квартиры, ни машины, ни дачного участка — ничего», — сказала экс-фигуристка.

Грищук заявила, что после разговора со знакомыми она узнала, что призовые разделили Тарасова и Хоффман.

«Без всяких сомнений, мне рассказали, что Тарасова получила все, что мне пообещали, и разделила все это с Хоффманом. А мне выдали $700, сказали, что общество разорилось, денег нет. Еще подарили книгу «Москва» и духи «Москва», как будто я какой-то турист», — сказала двукратная победительница Игр.

Ранее Тарасова уже отвечала на обвинения Грищук.