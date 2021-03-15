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Спортивные новости

Экс-глава РУСАДА высказался о расследовании в отношении российских футболистов

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Бывший глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус поделился мнением о расследовании Международной футбольной федерации (ФИФА) в отношении российских футболистов.

15 марта стало известно, что ФИФА направила письмо на имя генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева, в котором утверждается, что нападающий «Ростова» Владимир Обухов нарушил антидопиновые правила в 2013 году, однако проба была ложно заявлена в систему ADAMS Московской лабораторией как отрицательная.

В РФС заявили, что дела возбуждены в отношении двух игроков и одной футболистки, однако официально имена спортсменов не разглашаются. Позже Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что в нарушении антидопинговых правил подозреваются защитник пермской «Звезды» Иван Князев и футболистка Дарья Мещерякова.

Ганус напомнил, что обвинения связаны с расследованием Всемирного антидопингового агентства (WADA) материалов Московской лаборатории, по итогам которого Россия была признана виновной в изменении баз данных.

«Если вы помните заявление WADA в тот период времени: каждая международная федерация должна провести свою работу и принять соответствующие решения. Если международные федерации не отреагируют должным образом, либо не будет никакой реакции с их стороны, то WADA будет вмешиваться в этот процесс самостоятельно, чтобы завершать эти дела», — цитирует Гануса «Чемпионат.com».

По мнению бывшего главы РУСАДА, важна реакция спортивных чиновников на произошедшее.

«Это их момент истины. И по их действиям и выводам WADA международная антидопинговая и спортивная среда и силы вокруг них будут следить за реакцией по этому делу, реагировать в той или иной степени на решения спортивных чиновников», — отметил Ганус.

17 декабря 2020 года CAS признал РУСАДА не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу после того, как российская сторона не обеспечила передачу WADA достоверных данных LIMS (Laboratory Information Management System).

Согласно решению суда, российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать под национальным флагом на крупных международных соревнованиях. Также Россия до 16 декабря 2022 года не сможет принимать чемпионаты мира.

Ранее юрист назвал возможные сроки дисквалификации обвиненных в допинге футболистов.

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