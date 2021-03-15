Клебо отреагировал на предложение повесить в туалете изображение Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на предложение тренера национальной команды Эйрика Мюр Носсума повесить в туалете изображение россиянина Александра Большунова.

Ранее специалист заявил, что таким образом российский лыжник будет вдохновлять норвежцев.

«Не хочу, чтоб он был у меня дома. Не знаю, нужно ли мне это. Я не хочу копить злость, развешивая такие фото. Я не соревнуюсь, чтобы победить Большунова, и никогда так не поступлю. В основном, я бросаю вызов самому себе, и так будет до самой моей смерти», — цитирует Клебо NRK.

Спортсмен заявил, что не намерен создавать для себя образы врагов.

Ранее норвежский тренер сравнил Большунова с медведем.