Грищук считает, что не попала в «Ледниковый период» из-за Тарасовой

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук заявила, что не попала в шоу «Ледниковый период» из-за заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой.

«Мне бы очень хотелось говорить про Тарасову лишь хорошие слова, но она сделала столько подлостей. Если Татьяна Анатольевна выберет тебя своим врагом, то сделает все, чтобы тебя уничтожить и закрыть перед тобой все двери», — цитирует Грищук Sport24.

По словам экс-фигуристки, продюсер программы Илья Авербух пригласил ее в «Ледниковый период», однако потом сообщил, что олимпийской чемпионке не могут найти партнера.

«Не могу утверждать, но думаю, что это Тарасова руку приложила. Конечно, обидно за наших болельщиков, которые меня любят и хотели бы меня видеть в «Ледниковом периоде», — заключила бывшая спортсменка.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка обвинила Тарасову в обмане.