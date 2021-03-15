Черчесов заморозил снятое интервью из-за вопроса о поправках в Конституцию

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заблокировал выход интервью журналисту Нобелю Арустамяну, сообщает журналист Сергей Егоров Telegram-канале.

По информации источника, съемки выпуска прошли около трех недель назад. Специалист потребовал вырезать из интервью ответы на вопросы о YouTube и поправках в Конституцию.

Так как изменения не были обговорены заранее, Арустамян отказывается их вносить. В свою очередь Черчесов не дает разрешение на публикацию видео без требуемых изменений.

Ранее сообщалось, что Черчесов вместе с помощниками и персоналом национальной команды получают 20 млн рублей за победу в товарищеском матче.