УЕФА отложил рассмотрение вопроса о допуске зрителей на матчи Евро

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин поделился подробностями проведения чемпионата Европы грядущим летом. По его словам, ассоциация в сотрудничестве с остальными континентальными футбольными федерациями обсудит вопрос о допуске зрителей на трибуны стадионов, а также утвердит список городов-хозяев турнира до 20 апреля. Изначально срок был установлен до 7 апреля, но УЕФА данное обсуждение перенес.

«До 20 апреля мы примем окончательное решение. Мы рассчитываем, что наши изначальные планы будут реализованы, но если это все-таки станет невозможным в нынешних условиях, то турнир будет проведен в меньшем количестве стран», — цитирует Чеферина Daily Record.

Евро-2020 должен был пройти с 12 июня по 12 июля прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Планируется, что турнир состоится в период с 11 июня по 11 июля, при этом само название чемпионата останется прежним. Согласно задумке УЕФА, первенство примут 12 городов 12 разных стран Европы, в том числе и Санкт-Петербург. Ранее сообщалось, что некоторые города могут лишиться права принять грядущий турнир.