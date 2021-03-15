Авербух ответил на обвинения фигуристки Грищук в адрес Тарасовой

Серебряный олимпийский призер в спортивных танцах, заслуженный мастер спорта, продюсер Илья Авербух прокомментировал слова двукратной олимпийской чемпионки в фигурном катании Оксаны Грищук, которая ранее заявила, что не попала в шоу «Ледниковый период» из-за заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. По словам Авербуха, он действительно однажды был вынужден отменить участие фигуристки в ледовом шоу, однако никакого влияния Тарасова на это не оказала.

«Она живет в Америке, было достаточно сложно обеспечить ей приезд и проживание. Были сложности и с партнерами тоже. Влияла ли как-то Татьяна Анатольевна Тарасова на это решение? Конечно, нет. Сейчас с Оксаной мы не общаемся, но у нас никогда не было никаких конфликтов», — цитирует Авербуха «СЭ».

Ранее фигуристка Грищук обвинила Татьяну Тарасову в обмане.