Обвиняемый в допинге российский футболист продолжает тренировки

Защитник пермского клуба Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Звезда» Иван Князев, которого подозревают в нарушении антидопинговых правил, продолжает тренировки с командой. В его команде утверждают, что никаких документов от Международной футбольной федерации (ФИФА) по данному делу не поступило.

«В клуб не поступало никаких официальных бумаг и запросов по Ивану. Неофициальную информацию мы не комментируем. Иван сейчас на сборах, тренируется с командой. Если в ближайшее время потребуется, то он сам даст публичный комментарий через нашу пресс-службу», — приводит сообщение пресс-службы «Звезды» Sport24.

Ранее сообщалось, что футболисту Князеву грозит дисквалификация в случае, если его вина будет подтверждена.