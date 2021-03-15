«Жестокий реванш»: норвежские СМИ высказались о поражении Большунова в последней гонке

Норвежское издание Dagbladet, известное провокационными материалами о российских спортсменах, опубликовало новый материал об отечественном лыжнике Александре Большунове.

Статья, приуроченная к итоговой гонке сезона-2020/21, когда в швейцарском Энгадине прошел мужской пасьют на 50 км, получила заголовок «Жестокий норвежский реванш». В заметке говорится о том, что Большунов перед гонкой «выглядел превосходно, но в итоге норвежцы преподнесли ему урок», а также авторы статьи заявили о «тотальном доминировании норвежских лыжников, которые обладают большим опытом, нежели остальные».

Победу в пасьюте одержал норвежец Симен Хегстад Крюгер, его соотечественник Ханс Кристер Холунд занял второе место. Тройку лидеров замкнул Йенс Бурман из Швеции. Большунов показал лучший результат среди россиян и финишировал шестым. Перед ним также расположились два представителя Норвегии.

По итогам сезона россиянин стал бесспорным победителем Кубка мира и, набрав 1765 баллов, второй раз подряд завоевал «Большой хрустальный глобус». Его ближайшим преследователем в общем мужском зачете стал его соотечественник Иван Якимушкин.