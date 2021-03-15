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Спортивные новости

«Бавария» оштрафует игрока на €50 тысяч за приезд на базу на «неправильной» машине

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Мюнхенская «Бавария» накажет французского полузащитника Кингсли Комана за приезд на тренировку на личном автомобиле. Как сообщает газета Bild, футболиста не пропустили на клубную базу на его Mercedes.

Отмечается, что все члены клуба обязаны приезжать на официальные мероприятия команды, в том числе на тренировки, исключительно на автомобилях марок тех компаний, которые являются акционерами клуба. В случае с «Баварией» таковыми являются машины от Audi и VW Group.

Коман был вынужден оставить свою машину на улице недалеко от клубной базы. Теперь ему грозит штраф в размере €50 тысяч.

В текущем сезоне француз забил три мяча и сделал девять результативных передач в 20 матчах немецкой Бундеслиги. Контракт хавбека с «Баварией» истекает летом 2023 года, и сам футболист на данный момент не собирается продлевать его.

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