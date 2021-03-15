«Получил по делу»: Денисов высказался о том, как Кокорин и Мамаев избили водителя

Бывший полузащитник сборной России, петербургского «Зенита», московских «Динамо» и «Локомотива», а также махачкалинского «Анжи» Игорь Денисов признался, что в одно время увлекался употреблением алкогольных напитков, а также прокомментировал инцидент, фигурантами которого стали футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Я не выпивал, а пил. То, что произошло с Сашей Кокориным и Мамаевым, — детский лепет. В каждую пятницу в любой бар страны зайдите, там все дерутся. Меня били, я бил. Ну и что, мне надо сидеть в тюрьме? Не знаю, что там произошло в кафе с чиновником, но знаю на 100%, что со стороны водителя была провокация. Я против того, чтобы бить одного человека втроем, чтобы бить лежачего. Это неправильно. Но я ситуацию знаю, и за свой язык, за те слова он получил по делу», — приводит слова Денисова «СЭ».

В октябре 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также Павел Мамаев и Александр Протасовицкий избили в Москве Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Все четверо были осуждены и отправлены отбывать наказание в колонию общего режима, а осенью 2019 года вышли по УДО.