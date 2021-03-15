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Спортивные новости

Форвард «Ливерпуля» Жота сыграет против своего бывшего клуба

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Тренерские штабы «Вулверхэмптона» и «Ливерпуля» определились со стартовыми составами команд на матч 28-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу (вратарь), Конор Коди, Ромен Сес, Вийи Боли, Нелсон Семеду, Хонни, Жоау Моутинью, Рубен Невеш, Адама Траоре, Педру Нету, Виллиан Жозе.

«Ливерпуль»: Алисон Бекер (вратарь), Эндрю Робертсон, Натаниел Филлипс, Озан Кабак, Трент Александр-Арнольд, Жоржиньо Вейналдум, Тьяго Алькантара, Фабиньо, Садио Мане, Доигу Жота, Мохамед Салах.

«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, которая пройдет на стадионе «Молине». Стартовый свисток прозвучит в 23.00 мск. Перед очным поединком «Вулверхэмптон» с 35 баллами находится на 13-й строчке турнирной таблицы АПЛ, а «Ливерпуль», имея в своем активе 43 очка, располагается на восьмом месте.

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