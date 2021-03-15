СМИ: Ибрагимович вернется в сборную Швеции на матчи отбора к ЧМ-2022

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович будет включен в состав сборной Швеции для участия в матчах отборочного раунда чемпионата мира — 2022. Об этом сообщает итальянская газета La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 39-летний форвард пока что включен только в расширенную заявку национальной команды, но, вероятнее всего, останется в окончательном списке.

В рамках отбора на ЧМ-2022 25 марта шведской сборной предстоит домашний матч с Грузией, а 28 марта — гостевая встреча с Косово. Также 31 марта шведы проведут контрольную встречу с Эстонией.

Ибрагимович представлял цвета национальной команды с 2001 по 2016 год, забив 62 мяча в 116 встречах. После чемпионата Европы — 2016 именитый швед не играл за свою сборную.