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Спортивные новости

«Химки» уверены в подписании нового контракта с Глушаковым

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Министр спорта Московской области Роман Терюшков рассказал о ходе переговоров «Химок» с полузащитником Денисом Глушаковым о продлении контракта.

«Мы с Денисом общались еще в зимнюю паузу. Более предметно о продлении со всеми будем общаться позже. Мы не против того, чтобы Денис остался. Ему самому комфортно играть в нашем клубе, он один из лидеров команды. Думаю, все получится», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Ранее о желании продлить контракт с «Химками» заявил сам Глушаков. За подмосковный клуб 34-летний полузащитник выступает с октября 2020 года. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он провел 12 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

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