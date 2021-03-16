Панарин — об обвинениях Назарова: мне нечего скрывать

Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал слова тренера Андрея Назарова, который обвинил его в избиении девушки в 2011 году.

«Вероятно, сейчас не время заниматься этим. Мне нечего скрывать. Я все скажу после сезона, но сейчас основное внимание нужно уделить игре», — передает слова Панарина журналист Винс Меркольяно в Twitter.

Напомним, 16 марта «синерубашечники» уступили «Филадельфии» (4:5 ОТ). Панарин набрал три очка (1+2).



Ранее Панарин набрал три очка в матче с «Филадельфией».