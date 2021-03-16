Дюпин узнал о вызове в сборную России от журналистов

Вратарь казанского «Рубина» Юрин Дюпин рассказал о том, что он узнал о вызове в сборную России от журналистов.

«Я сидел после тренировки, восстанавливался. Мне поступил звонок от корреспондента, он хотел взять интервью о вызове в сборную. Узнал вот так», — сказал Дюпин в эфире «Матч Премьер».



В марте сборная России на выезде встретится с командой Мальты (24 марта), дома сыграет со словенцами (27 марта) и в гостях проведет матч со Словакией (30 марта).

Ранее был объявлен состав сборной России на мартовские матчи отбора ЧМ-2022.