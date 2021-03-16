На UFC 261 пройдет три титульных боя, на турнире не будет ограничений по зрителям

Президент UFC Дана Уайт объявил о подробностях предстоящего номерного турнира UFC 261, который состоится в ночь с 24 на 25 апреля в Джексонвилле (штат Флорида, США).

В рамках ивента состоится сразу три титульных противостояния. Возглавит кард реванш полусредневесов Камару Усмана, владеющего титулом, и Хорхе Масвидаля. В 2020-м Масвидаль принял поединок с Усманом на коротком уведомлении и тогда проиграл решением судей. Также на турнире подерется чемпионка в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко, которой предстоит провести защиту против Джессики Андраде, а чемпионка женской минимальной весовой категории Чжан Вэйли встретится с Роуз Намаюнас.

Кроме того, как сообщает MMA Weekly со ссылкой на Уайта, UFC 261 станет первым ивентом со времен начала пандемии, который состоится без ограничений на количество зрителей.

Ранее стал известен следующий соперник Тони Фергюсона.