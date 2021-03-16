Нурмагомедов — о поездке в США: как же хорошо не быть действующим бойцом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился эмоциями от пребывания в США впервые после завершения карьеры.

По словам россиянина, он чувствует, что раньше был скован в своих действиях, когда готовился к поединкам, и не мог себе позволить многого в плане путешествия.

«С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой. Отвечаю, оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме. Как же хорошо не являться действующим спортсменом», — написал Хабиб в Instagram.

Нурмагомедов объявил об уходе из спорта в октябре прошлого года. Сейчас он находится в Северной Америке ради подготовки родственников к поединкам.

Ранее Хабиб рассказал о том, как помогает двоюродным братьям готовиться к боям.