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Спортивные новости

Игрока «Спартака» Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства

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Стали известны подробности уголовного дела против нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

По словам представителя пострадавшего от рук футболиста человека Иегуди Мошковича, 29-летнему Промесу может грозить тюремное заключение. Это будет зависеть от того, как квалифицируют действия игрока: попытка непредумышленного убийства или нападение.

«Если прокурор посчитает, что Промес заслуживает тюремного заключения, так и будет. Даже если мой подзащитный скажет, что необязательно отправлять его в тюрьму, это ничего не изменит. Зависит от обстоятельств. Это можно квалифицировать как попытку непредумышленного убийства, потому что рядом с местом удара находится артерия, повреждение которой может привести к летальному исходу. Но есть и второй вариант квалификации – нападение. За него как раз предполагается максимальное наказание в четыре года заключения. Может получить и общественные работы.

По моему профессиональному мнению, его признают виновным. Может быть, суд решит дать ему два года, один из которых – условно. Такой исход тоже возможен», — цитирует Мошковича «Чемпионат.com».

Об уголовном деле в отношении Промеса стало известно в декабре прошлого года. Тогда говорилось, что футболист еще в июле напал на своего двоюродного брата во время вечеринки и нанес ему несколько ножевых ранений. После этого началось расследование, а в зимнее трансферное окно Промес покинул Нидерланды, вернувшись в «Спартак» из «Аякса».

Ранее сообщалось, что нидерландский суд арестовал имущество Промеса.

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