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Спортивные новости

Адвокат жертвы Промеса: мой клиент никогда не восстановится полностью

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Пострадавший в деле против нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса получил серьезные повреждения после нападения футболиста.

Как сообщил представитель двоюродного брата Промеса Иегуди Мошкович, он уже никогда не сможет полностью восстановиться.

«Мой клиент не обращался в полицию, потому что они семья. Несмотря на то что Квинси его ударил, мой подзащитный не хотел рушить ему карьеру. Сперва я как адвокат связался с адвокатом Промеса, предложил ему урегулировать конфликт. Они отказались. Почему – мы не знаем. Потом в полицию поступило обращение от одного из свидетелей, и тогда уже началось расследование.

Нож попал в место, где соединяется коленный сустав, то есть в коленную чашечку, и прошел через нее. Из-за этого мой клиент не может двигать ногой, разогнуть ее. Ходить он может только с чьей-то помощью. По прогнозам докторов, мой клиент никогда полностью не восстановится. Бегать вряд ли когда-либо будет», — цитирует Мошковича «Чемпионат.com».

Конфликт между Промесом и его братом, закончившийся поножовщиной со стороны спортсмена, произошел летом 2020-го. В декабре игрок был арестован, а в его отношении начали расследование. В зимнее трансферное окно форвард покинул Нидерланды и вернулся в «Спартак».

Ранее стало известно, что Промеса могут обвинить в попытке непредумышленного убийства.

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