Норвежский лыжник готов повесить дома портрет Большунова

Норвежский лыжник Симен Крюгер согласился с идеей тренера Эйрика Носсума повесить в домах портрет россиянина Александра Большунова в качестве мотивации.

В завершившемся сезоне 24-летний Большунов во второй раз подряд досрочно выиграл общий зачет Кубка мира. На чемпионате мира он выиграл золото в скиатлоне.

«Большунов издевается над нами в гонках, не только в дистанционных уже. Его портрет дома — это мотивация для нас, что его нужно обойти в ближайшее время, а для этого нужно все больше и больше работать», — цитирует Крюгера NRK.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предлагают представить Большунова к государственной награде.