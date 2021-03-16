Только Гретцки быстрее Овечкина достиг 717 голов в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сэйбрз» (6:0).

Этот гол стал для россиянина 717-м в карьере в НХЛ и позволил Овечкину выйти на шестое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, сравнявшись с Филом Эспозито.

Кроме того, 35-летний форвард занял второе место по быстроте достижения этой цифры — Овечкину потребовалось 1176 матчей. Абсолютный рекорд принадлежит легендарному Уэйну Гретцки, который забросил 717 шайб за 924 матча.

Ранее сообщалось, что Овечкин решил отложить переговоры с «Вашингтоном» о новом контракте.