Вайцеховская раскритиковала самоподготовку Логинова

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская раскритиковала лидера сборной России по биатлону Александра Логинова за выступления в сезоне.

В частности, Вайцеховская выразила мнение, что ни Логинову, ни кому-то другому непозволительно тренироваться на самоподготовке.

«В этом формате нет смысла делать исключение даже для «священной коровы» российского биатлона Логинова: он ярко выраженный индивидуалист, ценность которого не всегда очевидна даже в эстафетах, к тому же весь последний сезон Александр провел не столько с прицелом на Олимпиаду, сколько под флером былых, прошлогодних заслуг», — написала Вайцеховская в материале для RT.

Она также привела в пример ситуацию легендарного Уле-Эйнара Бьорндалена, которому сборная Норвегии не позволила готовиться индивидуально к Играм.

«Причем первопричиной решения стало не столько то, что норвежец не выполнил критерии отбора в олимпийскую команду (это было скорее последней каплей), сколько нежелание восьмикратного олимпийского чемпиона по личным причинам готовиться к Играм в рамках сборной. Об этом Уле-Эйнар сам сказал в интервью после Олимпиады», — добавила автор.

Ранее Логинов отказался комментировать провальное выступление в смешанной эстафете.