Полузащитник «Реала» Азар рискует пропустить Евро-2020

Полузащитнику мадридского «Реала» Эдену Азару может потребоваться операция в связи с проблемами из-за давней травмы.

Как пишет Marca, 30-летний бельгиец испытывает боль в голеностопе, что может быть причиной всех его мышечных повреждений, полученных в последнее время. Клуб и игрок рассматривают возможность хирургического вмешательства, однако в случае операции футболист пропустит оставшуюся часть сезона и рискует не поехать на чемпионат Европы — 2020.

Азар травмировал голеностоп в ноябре 2019 года. Медицинский штаб «Реала» принял решение провести операцию, после которой хавбек так и не восстановился.

С момента перехода в стан «сливочных» Азар пропустил 320 дней, получив десять повреждений и, плюс ко всему, заразившись коронавирусом.

Ранее стало известно, что «Реал» рассматривает возможность ухода Азара.