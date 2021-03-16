Шамиль Газизов вернулся на пост генерального директора «Уфы»

Шамиль Газизов назначен на пост генерального директора «Уфы». Об этом сообщает официальная страница команды Российской премьер-лиги (РПЛ) в Twitter.

Ринат Шайбеков, занимавший эту должность, стал исполнительным директором башкирского клуба.

Газизов был гендиром «Уфы» с 2011 по 2020 год, после чего перебрался в московский «Спартак» на аналогичную позицию. В декабре 2020-го был отправлен в отставку красно-белыми.

Ранее Газизов рассказал, как его просили остаться в «Спартаке».