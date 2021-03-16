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Спортивные новости

Бобровский вошел в историю НХЛ после победы над «Чикаго»

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Вратарь Сергей Бобровский помог «Флорида Пантерз» одержать победу над «Чикаго Блэкхоукс» (6:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Эта победа стала для 32-летнего россиянина шестой подряд. Таким образом, эта победная серия с шестью и более победами — десятая в карьере Бобровского в НХЛ.

Он является седьмым голкипером в истории лиги с подобным достижением, информирует пресс-служба НХЛ в Twitter.

Ранее сообщалось, что Бобровский вошел в сборную разочарований сезона НХЛ.

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