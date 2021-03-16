Умер отец владельца «Спартака» Леонида Федуна

На 93-м году жизни скончался Арнольд Федун, отец владельца московского «Спартака» Леонида Федуна.

Об этом сказано в сообщении на официальном сайте красно-белых.

«Большую часть своей жизни Арнольд Антонович преданно поддерживал «Спартак» и часто посещал матчи любимой команды. Мы выражаем искренние соболезнования Леониду Арнольдовичу и Андрею Арнольдовичу, а также всем близким Арнольда Антоновича Федуна», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Арнольд Федун — советский и российский врач-хирург, Народный врач СССР и Заслуженный врач РСФСР. В 60-х годах он работал на космодроме Байконур, позднее занимал пост главного хирурга Ракетных войск стратегического назначения СССР.