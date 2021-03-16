Федерация хоккея России поможет семье скончавшегося Файзутдинова

Федерация хоккея России (ФХР) окажет материальную поддержку семье ушедшего из жизни 19-летнего защитника молодежной команды петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова.

Об этом сообщил вице-президент ФХР Роман Ротенберг.

«Очень обидная ситуация. От всей Федерации хоккея России хочу выразить соболезнования родителям и всем близким погибшего. Также выражаем соболезнования санкт-петербургскому «Динамо». Мы готовы помочь семье Тимура», — приводит слова Ротенберга «СЭ».

12 марта Файзутдинов был доставлен в ярославскую больницу в критическом состоянии после попадания шайбы в сонную артерию по ходу матча с местным «Локомотивом». 16 марта стало известно, что хоккеист скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее сообщалось, что ближайшие матчи КХЛ и МХЛ начнутся с минуты молчания в память о Файзутдинове.