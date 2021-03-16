СМИ назвали причину смерти 19-летнего хоккеиста Файзутдинова

Причиной смерти хоккеиста молодежной команды петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова стала остановка сердца, пишет ФАН со ссылкой на свой источник.

19-летний игрок получил тяжелую травму 12 марта в матче плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с ярославским «Локомотивом» после попадания шайбы в сонную артерию. Файзутдинов был доставлен в больницу имени Соловьева в Ярославле в критическом состоянии и не мог самостоятельно дышать. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался 16 марта в реанимации, не приходя в сознание.

В нынешнем сезоне МХЛ Файзутдинов провел 54 матча, отметившись семью результативными передачами.

Ранее футбольное «Динамо» выразило соболезнование в связи со смертью Файзутдинова.