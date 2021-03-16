Опубликовано видео эпизода, приведшего к смерти Файзутдинова

В сети появилось видео игрового момента в матче плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) между ярославским «Локомотивом» и петербургским «Динамо», в котором смертельную травму получил защитник гостей Тимур Файзутдинов.

На кадрах видно, как шайба попадает 19-летнему хоккеисту в голову, после чего он падает, а покидает лед только с помощью медицинских сотрудников на носилках.

После того эпизода Файзутдинов был доставлен в больницу в критическом состоянии — шайба попала ему в сонную артерию. 16 марта стало известно, что игрок скончался в реанимации, не приходя в сознание.

Ранее СМИ назвали причину смерти Файзутдинова.