Капитан «Динамо» Шипачев высказался о смерти Файзутдинова

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачев отреагировал на смерть игрока молодежной команды петербургского «Динамо» Тимура Файзутдинова.

19-летний защитник скончался 16 марта в реанимации после травмы, полученной в матче Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) с ярославским «Локомотивом». Шайба попала ему в сонную артерию.

«Очень жалко. Такие новости о молодом парне, который здорово играл, и вот так получилось. Стечение обстоятельств. Теперь его нет с нами. Конечно, хочется пожелать родным и близким, чтобы они держались. Даже слов нет. Все в раздевалке очень расстроены. Еще один прекрасный парень ушел из хоккейной семьи. Очень жаль», — цитирует Шипачева «Чемпионат.com».

По словам Шипачева, он затрудняется однозначно ответить на вопрос о возможности ужесточения экипировки для профессиональных игроков.

«Шайба попала в шлем, и я не знаю, можно ли еще что-то придумать, чтобы защититься вот от таких попаданий. Если можно, значит это нужно придумывать. Я смотрел видео, и повторюсь еще раз, это стечение обстоятельств. Человек закинул шайбу в зону и попал в голову», — добавил он.

Ранее экс-тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о смерти Файзутдинова.