«Никогда не скажем про него «был»: МХК «Динамо» опубликовал статью памяти Файзутдинова

На сайте клуба МХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) опубликован текст, посвященный Тимуру Файзутдинову, который скончался 16 марта в ярославской больнице после нескольких дней в реанимации. Причиной травмы спортсмена стало попадание шайбы в сонную артерию во время матча с ярославским «Локомотивом».

«Он лучше всех в команде учится, и как все успевает – непонятно. Тимур – правильный. У него в жизни есть цель. Он идет к этой цели. И даже не смейте думать, что мы когда-нибудь скажем о Тиме «был». Тим есть. Он с нами. Он теперь всегда с нами», — сказано в статье. Полностью текст можно почитать на официальном сайте клуба.

Файзутдинов был доставлен в больницу в критическом состоянии, врачи боролись за жизнь хоккеиста три дня, но оказались бессильны. Семья планировала перевезти игрока в Москву, но не успела.

Ранее было опубликовано видео эпизода, приведшего к смерти Файзутдинова.