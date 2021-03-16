Стадиону во Львове хотят присвоить имя Степана Бандеры

Футбольный стадион «Арена Львов» в скором времени может быть переименован в «Арена Львов» имени Степана Бандеры.

С такой инициативой обратились депутаты Львовского областного совета в кабинет министров Украины и Министерство молодежи и спорта. Об этом написала депутат совета Ольга Березюк в своем Facebook.

Обращение поддержали 68 депутатов, еще семеро воздержались от участия в голосовании.

«Арена-Львов» строилась к чемпионату Европы-2012, который проходил в Польше и Украине. Стадион открылся 29 октября 2011 года. В начале конфликта на востоке Украины «Арена Львов» стала местом проведения матчей чемпионата Украины и еврокубков для донецкого «Шахтера». Сейчас арена является домашней для ФК «Львов».

Ранее сообщалось, что украинскому футбольному арбитру вынесли предупреждение за использование русского языка.