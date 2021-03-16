Первый тренер Файзутдинова: хоронить детей — самое страшное

Олег Вилков, первый тренер Тимура Файзутдинова рассказал, что почувствовал, когда узнал о смерти своего воспитанника.

«Когда мне сообщили, что Тимура не стало, я онемел, ничего не мог сказать, а в душе пустота. Я сегодня всю ночь не спал, проснулся в два часа ночи и сердце «екнуло», как будто почувствовал. Это же ребятишки наши, хоронить детей — самое страшное», — сказал Вилков в интервью Sport24.

19-летний защитник петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации из-за случайного попадания шайбы в голову. Врачи боролись за жизнь хоккеиста три дня, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а другие аппараты поддерживали работу сердца, но спасти Файзутдинова не удалось.

В настоящее время Следственным комитетом проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе проверки качества и своевременности оказания медицинской помощи.

«Никогда не скажем про него «был»: МХК «Динамо» опубликовал статью памяти Файзутдинова.