Семин прокомментировал переход Иосифова в «Вильярреал»

В недавнем прошлом главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал новость о переходе молодого игрока Никиты Иосифова в испанский «Вильярреал».

«Переезд молодых и талантливых игроков из РПЛ в Европу — не совсем правильный путь. В «Локомотиве» уже был почти в основном составе, а кем он сейчас будет в «Вильярреале»?» — сказал Семин в интервью Sport24.

Семин также посетовал, что «Локомотив» вложил в игрока силы и средства, а тот просто взял и отказался от контракта, предпочтя переезд в другую страну.

Сообщается, что Иосифов отказался от нового контракта с «Локомотивом» и выбрал испанский клуб. Россиянин присоединится к молодежной команде испанского клуба, но при этом будет тренироваться с основным составом. В нынешнем сезоне Иосифов четыре раза выходил на замену в РПЛ и провел 14 минут в матче Лиги чемпионов с «Баварией».

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