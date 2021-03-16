В ФХР опровергли информацию о принятом решении по гимну и флагу

Вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил, что выступление сборной России на чемпионате мира — 2021 с гимном IIHF и под флагом ОКР не является решенным вопросом. По словам Ротенберга, переговоры по этому вопросу продолжаются.

«Мы можем использовать эмблему ОКР — триколор и кольца олимпийские. Также мы можем использовать это на форме как флаг. Гимн — мы тоже ищем разные варианты, чтобы всех устроило данное решение», — приводит слова Ротенберга «РБК Спорт».

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею на чемпионате мира 2021 года выступит под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), а вместо национального гимна в честь команды будет звучать гимн Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ).

Ранее сообщалось, что Сборная России выступит на ЧМ-2021 под гимном ИИХФ.