Осужденный за коррупцию тренер назвал Модрича и Ловрена своими соучастниками

Бывший главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич назвал своими соучастниками в деле о коррупции защитника «Зенита» Деяна Ловрена и полузащитника «Реала» Луку Модрича. Мамич был приговорен к четырем годам и восьми месяцам тюремного заключения, а футболисты проходили по делу как свидетели.

«Если братья Мамич должны вернуть деньги, то Деян Ловрен и Лука Модрич тоже должны это сделать. Я рад, что их не считают причастными к делу, но они соучастники. У них есть деньги из бюджета клуба. В суде они сказали: «Да, мы подписали контракты. Мы брали деньги», — приводит слова Мамича хорватский портал 24sata.hr.

Здравко Мамич и Зоран Мамич были обвинены в хищении $17,3 млн из бюджета загребского «Динамо» с 2008 года и невыплате налогов в размере $1,8 млн. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов «Динамо» в зарубежные команды.

Ранее сообщалось, что Модрич продлит контракт с «Реалом».