«Игроки защищены хорошо»: Быков прокомментировал смерть Файзутдинова

Бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал известие о смерти Тимура Файзутдинова.

«Что касается дополнительной защиты, сложно судить, мне кажется, что игроки и так уже защищены достаточно хорошо. Разного рода трагические моменты случаются в хоккее — это травмоопасный вид спорта. Здесь нужно думать специалистам по экипировке, однако если игрок ложится под шайбу и она прилетает в голову, тут сложно что-то предвидеть. Можно, конечно, играть и в масках железных, но мне трудно дать экспертную оценку», — приводит слова Быкова «РБ Спорт».

19-летний защитник петербургского «Динамо» Тимур Файзутдинов скончался в реанимации из-за случайного попадания шайбы в голову. Врачи боролись за жизнь хоккеиста три дня, он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а другие аппараты поддерживали работу сердца, но спасти спортсмена не удалось.

«Шайба попала в сонную артерию»: умер 19-летний капитан «Динамо».