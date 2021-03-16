Россиянка Таталина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу

Россиянка Анастасия Таталина завоевала золотую медаль на чемпионате мира по фристайлу в дисциплине «биг-эйр». По сумме двух попыток спортсменка набрала 184,50 балла.

Еще одна российская спортсменка Лана Прусакова завоевала серебряную медаль (165,50). Бронзовую награду завоевала китаянка Эллейн Гу (161,50).

Российские спортсменки показали наилучшие результаты в карьере на чемпионатах мира. До этого лучшим результатом Прусаковой было 11-е место , у Таталиной – шестое.

«Это было потрясающе, мы очень долго тренировались. Это был фантастический результат!», - сказала Анастасия после финиша официальному сайту федерации.

Для российской команды эта медаль – стала первой в истории чемпионатов мира. Первый комплект медалей в этой дисциплине были разыграны в 2019 году, тогда победительницей стала француженка Тесс Ледё.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), под флагом Олимпийского комитета России.

Ранее сообщалось, что причиной четвертого места БОльшунова могло стать плохое качество трассы.