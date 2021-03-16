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Спортивные новости

«Twitter и так умирает»: депутат Журова прокомментировала решение Роскомнадзора

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова отреагировала на информацию о том, что Роскомнадзор может заблокировать работу социальной сети Twitter в России.

«У меня в Twitter достаточно активная площадка, я там многие годы сижу (114,3 тыс. читателей, — прим. «Газеты.Ru»). Не факт, что я расстроюсь, если его заблокируют, у меня есть другие источники. Я вообще считаю, что эта площадка потихоньку умирает именно как соцсеть. Появляются другие новые соцсети, которые интересны молодежи. Поэтому блокировка Twitter не будет большой потерей для российских граждан. Другое дело, если бы заблокировали Facebook, Instagram или TikTok. Тогда бы народ точно возмутился», — сказала Журова в интервью Sport24.

С 10 марта Роскомнадзор начал замедлять работу Twitter, уточнив, что ограничения будут действовать до удаления всей запрещенной информации, а именно материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, публикациях, содержащих информацию о способах совершения суицида и прямых призывов к самоубийствам несовершеннолетних, а также данных о способах использования и изготовления наркотиков.

Ранее сообщалось, что Кафельников отреагировал на возможную блокировку Twitter в России: «Вытерпим и это».

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